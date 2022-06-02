Данія на референдумі проголосувала за приєднання до спільної Європейської політики безпеки

У Данії на референдумі більшість проголосувала за приєднання до спільної Європейської політики безпеки. Таке рішення підтримали майже 67% громадян.

Про це пише Deutsche Welle.

Водночас трохи понад 33% данців проголосувати проти.

«Ми надіслали чіткий сигнал путіну. Прийнятим нами рішенням ми показуємо, що коли путін вторгнеться у вільну і незалежну країну та загрожуватиме миру й стабільності, ми зблизимося», — заявила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен.

Данія є членом ЄС з 1973 року, але вона має кілька винятків зі спільних політик Євросоюзу. На цей крок там пішли для того, щоб данський парламент схвалив Маастрихтський договір — головний установчий договір ЄС, який ухвалили в 1992 році. Тоді Данія відмовилася від спільної Європейської політики безпеки, а також не увійшла в Єврозону. Данія не брала участі у спільній політиці безпеки та оборони, військових операціях ЄС чи процесах прийняття рішень ЄС, повʼязаних із військовими операціями.

Але після вторгнення росії в Україну уряд Данії вирішив провести референдум з цього питання, оскільки у країні були занепокоєні питанням безпеки.