Омбудсмен Людмила Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді. Місія ООН виступила на її боці

Омбудсмен Людмила Денісова вважає своє звільнення з посади уповноваженого парламенту з прав людини незаконним. Вона оскаржить його у суді.

Про це вона написала у Facebook.

«Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді», — наголосила Денісова.

Вона подякувала своїй команді за роботу та наголосила, що і надалі захищатиме Україну та права громадян.

Моніторингова місія ООН з прав людини також заявила, що звільнення Денісової за нещодавно прийнятим законом суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність правозахисної інституції в Україні. «У постанові, прийнятій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення уповноваженого з прав людини», — йдеться у заяві місії.