Омбудсмен Людмила Денісова оскаржуватиме своє звільнення в суді. Місія ООН виступила на її боці

Омбудсмен Людмила Денісова вважає своє звільнення з посади уповноваженого парламенту з прав людини незаконним. Вона оскаржить його у суді.
Про це вона написала у Facebook.
«Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді», — наголосила Денісова.
Вона подякувала своїй команді за роботу та наголосила, що і надалі захищатиме Україну та права громадян.
Моніторингова місія ООН з прав людини також заявила, що звільнення Денісової за нещодавно прийнятим законом суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність правозахисної інституції в Україні. «У постанові, прийнятій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення уповноваженого з прав людини», — йдеться у заяві місії.
- Напередодні Денісова заявила, що 31 травня Рада розгляне питання про її звільнення з посади уповноваженого парламенту з прав людини. За її словами, Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмена.
- Нардеп Павло Фролов заявив, що фракція «Слуга народу» ініціювала звільнення Денісової, оскільки з початку війни вона майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.
- 31 травня Верховна Рада звільнила Денісову.