Рада звільнила омбудсмана Денісову

Верховна Рада звільнила уповноважену парламенту з прав людини Людмилу Денісову.

За це рішення проголосували 234 депутати.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що сьогодні призначатимуть нового омбудсмана. Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що його фракція не голосувала за це рішення.

У вівторок стало відомо, що депутати Ради зібрали необхідну кількість підписів за розгляд питання про звільнення Денісової.

Напередодні Денісова заявила, що 31 травня Рада розгляне питання про її звільнення з посади уповноваженого парламенту з прав людини. За її словами, Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмана, спрямована на збирання та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Нардеп Павло Фролов заявив, що фракція «Слуги народу» ініціювала звільнення Денісової, оскільки з початку війни вона майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

«Незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на багаточисельних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб», і «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від реальних потреб України», — підкреслив нардеп.

Також Фролов звернув увагу, що тривалий час після 24 лютого Денісова провела за кордоном, але «не в росії чи білорусі, де її статус та повноваження могли би допомогти полоненим, депортованим і потерпаючим від окупації мешканцям Херсонщини, а в Давосі, Відні, Варшаві та інших теплих спокійних містах Західної Європи».