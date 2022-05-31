Концентрація на статевих злочинах і перебування за кордоном. В СН пояснили, чому хочуть звільнити омбудсмана Денісову

«Слуга народу» виступила за звільнення уповноваженої з прав людини Людмили Денісової через її неефективність.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

«Одноголосно вирішили ініціювати висловлення пані Денисовій недовіри з подальшим звільненням з посади відповідно до статті 12 Закону про правовий режим воєнного стану. Ініціювання такої недовіри передбачено ¼ конституційного складу (113+ депутатів) з невідкладним голосуванням на пленарному засіданні Ради без застосування процедур спеціальних законів про статус таких осіб», — написав нардеп.

Він підкреслив, що з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

«Незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на багаточисельних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб», і «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від реальних потреб України», — підкреслив нардеп.

Також Фролов звернув увагу, що тривалий час після 24 лютого Денісова провела за кордоном, але «не в росії чи білорусі, де її статус та повноваження могли би допомогти полоненим, депортованим і потерпаючим від окупації мешканцям Херсонщини, а в Давосі, Відні, Варшаві та інших теплих спокійних містах Західної Європи».