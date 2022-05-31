Нардепи зібрали підписи за відставку омбудсмена Денісової

Депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів за розгляд питання про звільнення уповноваженого з прав людини Людмили Денісової.

Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

«Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій», — повідомила вона. Нардеп Ярослав Железняк заявив, що це питання зʼявиться у порядку денному сьогоднішнього засідання Ради.

Напередодні Денісова заявила, що 31 травня Рада розгляне питання про її звільнення з посади уповноваженого парламентом з прав людини. За її словами, Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмена, спрямована на збирання та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.