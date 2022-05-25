Українські медійниці вимагають від омбудсмена Людмили Денісової скоригувати її комунікацію про зґвалтування

Українські медійниці звернулися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з вимогами скоригувати її комунікацію про статеві злочини під час війни.
«Статеві злочини під час війни — це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій в дусі «скандальної хроніки». Потрібно памʼятати про мету — привернути увагу до фактів злочинів», — йдеться в їхньому спільному листі.
Медійниці вимагають від Денісової:
- Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.
- Повідомляти, які матеріали вже передали до системи правосуддя.
- Вивіряти та ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленнях.
- Уникати надмірної деталізації злочинів.
- Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».
- Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Памʼятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.
- Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).
- 23 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова виступила в Давосі під час проведення Світового економічного форуму. Зокрема, вона розказала, що російська федерація примусово вивезла на свою територію майже 1,5 мільйона українських громадян, із яких понад 240 тисяч — діти.