Українські медійниці вимагають від омбудсмена Людмили Денісової скоригувати її комунікацію про зґвалтування

Українські медійниці звернулися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з вимогами скоригувати її комунікацію про статеві злочини під час війни.

«Статеві злочини під час війни — це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій в дусі «скандальної хроніки». Потрібно памʼятати про мету — привернути увагу до фактів злочинів», — йдеться в їхньому спільному листі.

Медійниці вимагають від Денісової: