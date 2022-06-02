ЗСУ на півдні України вразили два російських десантних катери у Дніпровсько-Бузькому лимані

Збройні сили України на Півдні вразили два російських десантних катери у Дніпровсько-Бузькому лимані. Також протягом доби вони ліквідували 21 російського військового.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи за добу позбавили противника 21 рашиста, 1 зенітної та 1 самохідної артилерійської установки, 4 танків Т-72, 4 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА, 3 польових пунктів боєприпасів, а також 2 швидкісних десантних катерів, що були приховані рашистами в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій. Не сталося», — йдеться у повідомленні.

Також там розповіли, що російські війська знову обстріляли Миколаїв артилерією типу «Піон» та РСЗВ «Ураган». Окупанти обстрілювали житлові квартали міста.

Водночас у Чорному морі у росіян зросла до 3 кількість кораблів, які можуть випускати ракети по Україні. Однак десантних катерів у морі поки немає. Також російська армія змогла притягнути до Севастополя два підбитих біля острова Зміїний катери типу «Раптор» для спроби ремонту.