Від початку вторгнення росія випустила понад 500 крилатих ракет по Україні

Від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні 551 крилату ракету типів «Іскандер» і «Калібр».

Про це на спеціальному брифінгу офіційних представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За його словами, від 24 лютого російські війська здійснили на територію України 5 722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації.

«Лише з території білорусі було 1 211 літаковильотів, понад 20% загальної кількості, і 61 пуск крилатих ракет типу «Іскандер», — уточнив Громов.