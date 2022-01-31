У посольстві Австралії закликали своїх громадян залишити територію України

Австралія рекомендувала своїм громадянам не їздити до України, а тим, хто перебуває на території країни, залишити її в найкоротший термін.
Про це повідомив посол Австралії Брюс Едвардс на своїй сторінці у Twitter.
«Зараз ми рекомендуємо вам не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Члени сімей співробітників нашого посольства поїхали. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати зараз комерційним або іншим приватним транспортом», — написав він.
За словами Едвардс, ці послуги можуть бути «призупинені в найкоротший термін».
Наразі Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії відкрило реєстраційний портал для своїх громадян в Україні, де вони можуть зареєструвати своє місцеперебування з міркувань безпеки.
Також зазначається, що умови безпеки можуть бути «змінені в найкоротші терміни», а консульські послуги можуть бути «обмежені у звʼязку з обставинами у регіоні».
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі
- На території України розташовано 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Наразі 5 держав повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія, Канада та Німеччина.
- Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій не планують евакуювати або скорочувати кількість персоналу.
- МЗС України назвало евакуацію передчасною. Президент Володимир Зеленський закликав керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, не залишати країну на тлі військової загрози.