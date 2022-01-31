У посольстві Австралії закликали своїх громадян залишити територію України

Австралія рекомендувала своїм громадянам не їздити до України, а тим, хто перебуває на території країни, залишити її в найкоротший термін.

Про це повідомив посол Австралії Брюс Едвардс на своїй сторінці у Twitter.

«Зараз ми рекомендуємо вам не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Члени сімей співробітників нашого посольства поїхали. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати зараз комерційним або іншим приватним транспортом», — написав він.