Зеленський виступив перед дипломатами із закликом не покидати Україну

Президент Володимир Зеленський закликав керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, не покидати країну на тлі військової загрози.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Україна в нинішній непростий час потребує особистої присутності союзників, безпекової допомоги, посилення економічної стійкості та впевненості світу в нашій державі. Останні тижні світ відчуває загрозу початку масштабної ескалації. Що стосовно цього Україна може сказати світу? Ми живемо так останні вісім років. Це констатація фактів, про які ми говоримо останні вісім років», — сказав президент.

Він запевнив, що влада готова до будь-якого сценарію розвитку подій, але насамперед прагне саме мирного врегулювання ситуації. Зеленський наголосив, що зайва паніка завдає багато ризиків для економіки України.

«Нас не потрібно попереджати — нам потрібно допомагати. Як саме? Найпростіше — бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч. Дипломатичні місії яких в Україні продовжують працювати у звичному режимі. Ця присутність — багатозначна й красномовніша за тисячу слів», — сказав Володимир Зеленський.

Він подякував союзникам за підтримку та розповів про реформи, які Україна проводить упродовж восьми років, поки триває війна.

«Попри все це Україна досягає результатів та втілює системні зміни й перетворення, які досі є неможливими у багатьох державах пострадянського простору», — зазначив президент.