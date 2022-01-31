Окупанти обстріляли околиці Світлодарська та поранили місцевого мешканця

Російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська у Донецькій області. Бойовики поранили місцевого мешканця.
Про це повідомив пресцентр ООС.
Так, 31 січня, близько 11:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши пʼять черг з автоматичної зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження. На момент інциденту чоловік рибалив у районі Вуглегірського водосховища.
Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ потерпілого доправили до Світлодарської міської лікарні.
- 22 грудня 2021 року українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.