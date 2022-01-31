Окупанти обстріляли околиці Світлодарська та поранили місцевого мешканця

Російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська у Донецькій області. Бойовики поранили місцевого мешканця.

Про це повідомив пресцентр ООС.

Так, 31 січня, близько 11:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши пʼять черг з автоматичної зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження. На момент інциденту чоловік рибалив у районі Вуглегірського водосховища.

Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад ЗСУ потерпілого доправили до Світлодарської міської лікарні.