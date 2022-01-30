Бойовики стріляли з гранатометів біля Станиці Луганської, поранений український військовий

Бойовики на Донбасі знову порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
«Один військовослужбовець ООС дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості», — розповіли у штабі.
За даними військових, російські найманці 30 січня обстрілювали Станицю Луганську зі станкових протитанкових гранатометів.
- 25 січня бойовики поранили двох українських військових.
- 22 грудня 2021 року українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.