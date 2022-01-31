Міністр оборони Олексій Резніков: Багато країн готові надавати нам військову допомогу, але деякі роблять це мовчки

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада та балтійські союзники публічно оголошують, що надають Україні військову допомогу. Водночас, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, є країни, які роблять це мовчки.

Про це урядовець розповів в інтервʼю «Лівому берегу» .

«Багато країн готові надавати нам допомогу, деякі роблять це мовчки. Можливо, колись ми це оприлюднимо. У кожної країни є свої політичні залежності, зокрема від стосунків з Російською Федерацією, внутрішньополітичні залежності. Але що тішить — уряди країн ідуть на безпрецедентні кроки, дають нам те, про що ми з вами раніше і не мріяли», — наголосив Резніков.

Журналістка запитала в міністра, чому сусідня Польща досі не надала Україні жодної допомоги, на що він анонсував такі розмови на платформі «Люблінського трикутника».

«Ми вже отримали пропозицію військово-технічної допомоги від наших партнерів з Міністерства національної оборони Польщі. Наразі ми аналізуємо та уточнюємо деталі. Для нас це дуже важливо. Позиція Польщі для мене абсолютно комфортна, ми дружимо з Польщею. Тут усе добре», — наголосив очільник Міноборони.