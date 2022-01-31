Міністр оборони Олексій Резніков: Багато країн готові надавати нам військову допомогу, але деякі роблять це мовчки

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада та балтійські союзники публічно оголошують, що надають Україні військову допомогу. Водночас, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, є країни, які роблять це мовчки.
Про це урядовець розповів в інтервʼю «Лівому берегу» .
«Багато країн готові надавати нам допомогу, деякі роблять це мовчки. Можливо, колись ми це оприлюднимо. У кожної країни є свої політичні залежності, зокрема від стосунків з Російською Федерацією, внутрішньополітичні залежності. Але що тішить — уряди країн ідуть на безпрецедентні кроки, дають нам те, про що ми з вами раніше і не мріяли», — наголосив Резніков.
Журналістка запитала в міністра, чому сусідня Польща досі не надала Україні жодної допомоги, на що він анонсував такі розмови на платформі «Люблінського трикутника».
«Ми вже отримали пропозицію військово-технічної допомоги від наших партнерів з Міністерства національної оборони Польщі. Наразі ми аналізуємо та уточнюємо деталі. Для нас це дуже важливо. Позиція Польщі для мене абсолютно комфортна, ми дружимо з Польщею. Тут усе добре», — наголосив очільник Міноборони.
Також він висловив обурення щодо політики Німеччини, яка досі не змінила своєї позиції щодо надання саме військово-технічної допомоги Україні.
«Я наразі не говорю про гуманітарну чи про лікування наших військових. Я вважаю несправедливим, що коли йдеться про добудову «Північного потоку — 2», офіційні особи Німеччини продовжують декларувати, що допомагати Україні не потрібно, радше надати їй можливість захищатися», — наголосив Резніков.
- Тим часом США на тлі можливого вторгнення військ Росії уже надали Україні чотири вантажі техніки та озброєння. Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч проти 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Після цього були ще два літаки — 23 січня та 25 січня. Четвертий борт приземлився в Україні 28 січня.
- Раніше протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.