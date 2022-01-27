Глава МЗС відреагував на заяву Німеччини про те, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяву німецької колеги Анналени Бербок про те, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.
Про це глава зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.
«Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх», — наголосив міністр.
Німкеня Бербок в інтервʼю виданню WAZ сказала, що нині розширення НАТО на схід не відбувається взагалі, і вона мала про це розмову з очільником МЗС РФ, мовляв кожна країна має сама обирати, до якого блоку приєднуватися.
«Всі знають, що зараз розширення НАТО на схід не на порядку денному, зокрема і Росія», — сказала Бербок, у відповідь на питання про ставлення до бажання України вступити в Альянс.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.