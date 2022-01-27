Глава МИД отреагировал на заявление Германии о том, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

«Не на повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех», — подчеркнул министр.

Ранее немка Бербок в интервью изданию WAZ сказала, что сейчас расширение НАТО на восток не происходит вообще, и она говорила об этом с главой МИД РФ, мол, каждая страна должна сама выбирать, к какому блоку присоединяться.

«Все знают, что сейчас расширение НАТО на восток не в повестке дня, в том числе Россия», — сказала Бербок в ответ на вопрос об отношении к желанию Украины вступить в Альянс.