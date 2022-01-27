Офіс президента: увечері відбудуться переговори між Зеленським і Байденом

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден сьогодні, 27 січня, проведуть телефонну розмову.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар президента України Сергій Никифоров.

«Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером», — написав він.