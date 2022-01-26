Forbes: Російські бізнесмени втратили $28 мільярдів через загрозу вторгнення в Україну

Російські бізнесмени втратили близько $28 мільярдів за січень 2022 року через ажіотаж щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну. Також січень був одним з найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки.
Про це пише Forbes.
У глобальному рейтингу Forbes перебувають 104 росіяни, у 76 з них за місяць знизились статки. Найбільше втратили власники компаній «Новатек» і «Сібур» Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко.
Якщо говорити про відносні показники, то найбільші втрати у засновника компанії Arrival Дениса Свердлова — його статки зменшились на 50%.
Після заяв російського МЗС про провал перемовин зі США та НАТО індекс Московської біржі впав на понад 2%. 18 січня падіння становило 6,5% — подібні цифри були востаннє аж на початку пандемії коронавірусу.
У понеділок, 24 січня, ситуація знову погіршилася — індекс Московської біржі впав на 5,9%, а курс долара та євро до рубля значно виріс.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.