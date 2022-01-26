Forbes: Російські бізнесмени втратили $28 мільярдів через загрозу вторгнення в Україну

Російські бізнесмени втратили близько $28 мільярдів за січень 2022 року через ажіотаж щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну. Також січень був одним з найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки.

Про це пише Forbes.

У глобальному рейтингу Forbes перебувають 104 росіяни, у 76 з них за місяць знизились статки. Найбільше втратили власники компаній «Новатек» і «Сібур» Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко.

Якщо говорити про відносні показники, то найбільші втрати у засновника компанії Arrival Дениса Свердлова — його статки зменшились на 50%.

Після заяв російського МЗС про провал перемовин зі США та НАТО індекс Московської біржі впав на понад 2%. 18 січня падіння становило 6,5% — подібні цифри були востаннє аж на початку пандемії коронавірусу.

У понеділок, 24 січня, ситуація знову погіршилася — індекс Московської біржі впав на 5,9%, а курс долара та євро до рубля значно виріс.