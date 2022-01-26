Forbes: Российские бизнесмены потеряли $28 миллиардов из-за угрозы вторжения в Украину

Российские бизнесмены потеряли около $28 миллиардов за январь 2022 года из-за ажиотажа по поводу вероятного вторжения России в Украину. Также январь был одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года.

Об этом пишет Forbes.

В глобальном рейтинге Forbes — 104 россиянина, у 76 из них за месяц сократилось состояние. Больше всего потеряли владельцы компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

Если говорить об относительных показателях, то наибольшие потери у основателя компании Arrival Дениса Свердлова — его состояние уменьшилось на 50%.

После заявлений российского МИД о провале переговоров со США и НАТО индекс Московской биржи упал более чем на 2%. 18 января падение составило 6,5% — подобные цифры были в последний раз в начале пандемии коронавируса.

В понедельник, 24 января, ситуация снова ухудшилась — индекс Московской биржи упал на 5,9%, а курс доллара и евро к рублю значительно вырос.