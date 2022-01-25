Рада закликала міжнародну спільноту змусити Росію припинити військовий шантаж України

Верховна Рада ухвалила звернення до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав стосовно неприйнятності військового шантажу з боку Росії.
За відповідну постанову проголосували 282 нардепи.
Рада назвала вимоги Росії до міжнародних партнерів заблокувати євроатлантичну інтеграцію України порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, та інших міжнародно-правових актів.
Парламент закликав засудити дії Росії, застосувати всі можливі дипломатичні засоби для деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Росії від своїх намірів перерозподілу Європи на зони впливу.
Крім того, нардепи закликали міжнародну спільноту не допустити з боку Росії продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на «гарантії безпеки», а також сприяти зміцненню обороноздатності України, підтримати прагнення України до вступу в ЄС та НАТО, а також визначити конкретні часові рамки та умови подальшої інтеграції України до НАТО. Також парламентарі закликали посилити санкції проти Росії.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.
- Кремль вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові.