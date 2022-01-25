Рада призвала международное сообщество заставить Россию прекратить военный шантаж Украины

Верховная Рада приняла обращение к ООН, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны России.
За соответствующее постановление проголосовали 282 нардепа.
Рада назвала требования России к международным партнерам заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН и других международно-правовых актов.
Парламент призвал осудить действия России, применить все возможные дипломатические средства для деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа России от своих намерений перераспределения Европы на зоны влияния.
Кроме того, нардепы призвали международное сообщество не допустить со стороны России продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на «гарантии безопасности», а также способствовать укреплению обороноспособности Украины, поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО, а также определить конкретные временные рамки и условия дальнейшей интеграции Украины в НАТО. Также парламентарии призвали ужесточить санкции против России.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы.