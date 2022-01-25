Рада призвала международное сообщество заставить Россию прекратить военный шантаж Украины

Рада назвала требования России к международным партнерам заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН и других международно-правовых актов.

Парламент призвал осудить действия России, применить все возможные дипломатические средства для деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа России от своих намерений перераспределения Европы на зоны влияния.

Кроме того, нардепы призвали международное сообщество не допустить со стороны России продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на «гарантии безопасности», а также способствовать укреплению обороноспособности Украины, поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО, а также определить конкретные временные рамки и условия дальнейшей интеграции Украины в НАТО. Также парламентарии призвали ужесточить санкции против России.