«Слуга народа» проведет закрытое заседание с участием глав Минобороны, МИД, глав депутатских фракций и групп

Во вторник, 25 января, в Верховной Раде состоится закрытое заседание фракции «Слуга народа» с участием руководства парламента, глав фракций и групп, а также министров обороны и иностранных дел.

Об этом сообщила представитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Юлия Палийчук.