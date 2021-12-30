Саакашвілі повернули до вʼязниці

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доставили зі шпиталю до вʼязниці в місті Руставі.

Про це повідомляє телеканал «Руставі 2».

Зазначається, що експрезидента вивезли пізно вночі з військового госпіталю в місті Горі. Інформацію про переведення Саакашвілі Пенітенціарна служба поки не отримувала. Прибічники Саакашвілі збираються біля вʼязниці в Руставі. До місця події також привезли машину з водометом.

Нардеп Єлизавета Ясько у своєму Facebook повідомляла, що напередодні керівництво лікарні дозволило українському консулу зайти до Саакашвілі. «Стан критичний, він практично весь час лежить, має неврологічні напади, медичну допомогу він не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти», — заявила Ясько.