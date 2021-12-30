Саакашвілі повернули до вʼязниці

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доставили зі шпиталю до вʼязниці в місті Руставі.
Про це повідомляє телеканал «Руставі 2».
Зазначається, що експрезидента вивезли пізно вночі з військового госпіталю в місті Горі. Інформацію про переведення Саакашвілі Пенітенціарна служба поки не отримувала. Прибічники Саакашвілі збираються біля вʼязниці в Руставі. До місця події також привезли машину з водометом.
Нардеп Єлизавета Ясько у своєму Facebook повідомляла, що напередодні керівництво лікарні дозволило українському консулу зайти до Саакашвілі. «Стан критичний, він практично весь час лежить, має неврологічні напади, медичну допомогу він не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти», — заявила Ясько.
- Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня 2021 року. У країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна має намір екстрадувати Саакашвілі, оскільки він має українське громадянство, але сам політик проти цього.
- Від середини листопада у Саакашвілі почало погіршуватись здоровʼя: спочатку він не міг сам встати з ліжка, потім у нього було блювання кровʼю, 18 листопада він знепритомнів на зустрічі з адвокатами, і його перевели в реанімацію. Наступного дня стало відомо, що у Саакашвілі виявили ураження мозку, після чого його перевели до військового шпиталю.