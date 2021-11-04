«Ніколи». Президент Грузії категорично відмовилася помилувати Саакашвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує колишнього грузинського лідера Міхеіла Саакашвілі та більше не повертатиметься до цього питання.

«Оскільки це питання знову залишається на порядку денному, маю сказати, що моя позиція про помилування Міхеіла Саакашвілі тверда й незмінна — ні та ніколи», — сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що вважати Саакашвілі політичним вʼязнем неправильно, оскільки такий критерій не застосовується до його нинішнього стану.

«Колишній президент не відповідає критеріям ані політичного вʼязня, ані безневинної жертви. Він прибув у країну добровільно і нелегальним шляхом», — наголосила президент Грузії.

Вона зазначила, що політик прибув у країну, «щоб дестабілізувати обстановку».