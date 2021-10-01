У Грузії проти Саакашвілі завели ще одну справу — за незаконний перетин кордону

У Грузії проти колишнього президента Міхеіла Саакашвілі завели ще одну кримінальну справу. Цього разу за незаконний перетин кордону.
Про це пише пресслужба прокуратури Грузії.
«МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі — злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі», — йдеться в повідомленні.
Там також нагадали, що за сукупністю звинувачень Саакашвілі засудили до шести років позбавлення волі. Водночас ще чотири справи розслідуються.
Президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.
- 1 жовтня в столиці Грузії затримали Саакашвілі і відправили в СІЗО в місті Руставі (неподалік Тбілісі). Згодом на сторінці Саакашвілі в Facebook опублікували відео, в якому він говорить, що приїхав до Грузії, щоб «допомогти народу» і що 3 жовтня «святкуватиме перемогу».
- Вранці 1 жовтня Саакашвілі повідомив, що прилетів в місто Батумі, проте правоохоронці заявляли, що він офіційно не перетинав державний кордон і переконували, що він перебуває в Україні в місті Трускавці.
- Експрезидент Грузії залишив країну в 2013 році. Проти нього на батьківщині порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки.