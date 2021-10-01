Затримання Саакашвілі: у МЗС України викликали посла Грузії, Зеленський стурбований

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в Тбілісі.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
«До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання», — написав Ніколенко в Twitter.
Саакашвілі є громадянином України. Йому громадянство повернули у травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського.
Спікер президента України Сергій Никифоров заявив, що Зеленський стурбований новинами про затримання і «тоном заяв, які звучать в Грузії щодо можливого розвитку ситуації».
«Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу», — повідомив Никифоров.
- 1 жовтня в столиці Грузії затримали Саакашвілі і відправили в СІЗО в місті Руставі (неподалік Тбілісі). Згодом на сторінці Саакашвілі в Facebook опублікували відео, в якому він говорить, що приїхав до Грузії, щоб «допомогти народу» і що 3 жовтня «святкуватиме перемогу».
- Вранці 1 жовтня Саакашвілі повідомив, що прилетів в місто Батумі, проте правоохоронці заявляли, що він офіційно не перетинав державний кордон і переконували, що він перебуває в Україні в місті Трускавці.
- Експрезидент Грузії залишив країну в 2013 році. Проти нього на батьківщині порушено чотири кримінальні справи, за двома з них є вироки.