Затримання Саакашвілі: у МЗС України викликали посла Грузії, Зеленський стурбований

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в Тбілісі.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання», — написав Ніколенко в Twitter.

Саакашвілі є громадянином України. Йому громадянство повернули у травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського.

Спікер президента України Сергій Никифоров заявив, що Зеленський стурбований новинами про затримання і «тоном заяв, які звучать в Грузії щодо можливого розвитку ситуації».

«Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу», — повідомив Никифоров.