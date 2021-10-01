Задержание Саакашвили: в МИД Украины вызвали посла Грузии, Зеленский обеспокоен

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Тбилиси.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
«В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания», — написал Николенко в Twitter.
Саакашвили является гражданином Украины. Ему гражданство вернули в мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского.
Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен новостями о задержании и «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».
«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всем обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили всю необходимую помощь», — сообщил Никифоров.
- 1 октября в столице Грузии задержали Саакашвили и отправили в СИЗО в городе Рустави (недалеко от Тбилиси). Позже на странице Саакашвили в Facebook опубликовали видео, в котором он говорит, что приехал в Грузию, чтобы «помочь народу» и что 3 октября «будет праздновать победу».
- Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прилетел в город Батуми, однако правоохранители заявляли, что он официально не пересекал государственную границу и убеждали, что он находится в Украине в городе Трускавце.
- Экс-президент Грузии покинул страну в 2013 году. Против него на родине возбуждено четыре уголовных производства, по двум из них есть приговоры.