Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили

В Грузии в пятницу, 1 октября, задержали бывшего президента страны Михеила Саакашвили. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время пресс-подхода.

Саакашвили находится под стражей, его перевели в СИЗО.

«У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии», – сказал премьер.

Как именно его задержали — пока неизвестно, также как и то, в каком СИЗО он находится (СМИ пишут, что в столице Тбилиси).