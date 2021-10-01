Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, хотя в МВД не зафиксировали пересечение границы

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили 1 октября сообщил, что прибыл в Грузию, где ему грозит тюремное заключение. Впрочем, в МВД Грузии заявили, что Саакашвили официально не пересекал границу, передает общественный вещатель 1TV.
«Доброе утро, Грузия. Уже в Грузии — за восемь лет», — написал Саакашвили в социальных медиа, а позже опубликовал видео, где рассказал, что находится в Батуми.
Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, понимая, что его могут там арестовать.
«Ситуация такова, что надо просто спасать страну, в частности, от того, чтобы она полностью не упала в руки Путину», — объяснял политик.
27 сентября Саакашвили показал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.
Дела против Саакашвили в Грузии
Экс-президент Грузии покинул страну в 2013 году. Против него на родине возбуждено 4 уголовных производства, по двум из них есть приговоры.
В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий. Суд установил, что в 2005 году Саакашвили на посту президента приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.
В январе 2018 года Тбилисский городской суд также признал Саакашвили виновным по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии и присудил ему 3 года лишения свободы. Суд установил, что президент в 2009 году незаконно помиловал четырех полицейских, которые отбывали тюремный срок за убийство сотрудника банка.
- В 2015—2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, а в 2015 году получил украинское гражданство, которое в 2017 году потерял. Впрочем, уже в мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
- С июня 2020 года Саакашвили находится на посту председателя Исполнительного комитета реформ Украины.