Саакашвілі заявив, що прибув у Грузію, хоча в МВС не зафіксували перетин кордону

Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі 1 жовтня повідомив, що прибув у Грузію, де йому загрожує увʼязнення. Втім, у МВС Грузії заявили, що Саакашвілі офіційно не перетинав кордон, передає суспільний мовник 1TV.

«Доброго ранку, Грузіє. Уже в Грузії — за вісім років», — написав Саакашвілі у соціальних медіа, а пізніше опублікував відео, де розповів, що перебуває в Батумі.

Саакашвілі 6 вересня повідомив про намір приїхати в Грузію 2 жовтня, у день місцевих виборів. За кілька днів він підтвердив цей намір, розуміючи, що його можуть заарештувати в Грузії.

«Ситуація така, що треба просто рятувати країну, зокрема, від того, щоб вона повністю не впала в руки Путіну», — пояснював політик.

27 вересня Саакашвілі показав у соціальних мережах два квитки на літак з Києва до Тбілісі, заявивши, що збирається прилетіти до Грузії разом із матірʼю Гіулі Аласанією.

Справи проти Саакашвілі у Грузії

Експрезидент Грузії покинув країну у 2013 році. Проти нього на батьківщині порушили 4 кримінальні провадження, за двома з них є вироки.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років вʼязниці за перевищення службових повноважень. Суд встановив, що у 2005 році Саакашвілі на посаді президента наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

У січні 2018 року Тбіліський міський суд також визнав Саакашвілі винним у справі «про злісне перевищення повноважень» на посаді президента Грузії та присудив йому 3 роки позбавлення волі. Суд встановив, що президент у 2009 році незаконно помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство співробітника банку.