Адвокат Саакашвілі: Експрезидент Грузії не погоджується на екстрадицію до України

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, найімовірніше, відмовиться від екстрадиції в Україну.

Про це заявив його адвокат Георгій Чівіашвілі після першої зустрічі з Саакашвілі в пенітенціарній установі № 12 у Руставі, повідомляє портал «Новости Грузия».

«Позиція Міхеіла Саакашвілі щодо цього полягає в тому, що він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу. Напевно, він відмовиться від екстрадиції», — заявив він.

За словами Чівіашвілі, Саакашвілі продовжує голодування у СІЗО.

«Він бадьорий. Продовжує голодування і вважає, що в такій формі висловлюється продовження боротьби. Його позиція, що боротьба має тривати...» — додав він.

Окрім цього, адвокат зачитав листа Саакашвілі, в якому той звертається до членів своєї партії «Єдиний національний рух», наголошує, що задоволений результатами муніципальних виборів, і закликає своїх однодумців продовжувати боротьбу.

«У нас чудові результати щодо цього останнього референдуму. На місцевих виборах цей уряд завжди дуже легко програвав... Зараз, коли вони думали, що остаточно зломили народ, а у всіх великих містах буде другий тур, у декількох із них «Національний рух» виявився попереду. Це означає тільки одне — ми не просто не розслабимося, ми будемо боротися ще більше. Дні влади «мрії» полічені. Пишаюся вами», — написав Саакашвілі.