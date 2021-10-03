У Грузії офіційно висунули підозру власнику квартири, де переховувався Саакашвілі

Прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, в якій переховувався колишній президент Міхеїл Саакашвілі під час затримання 1 жовтня. Чоловіку інкримінують приховування злочинів.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа» у неділю, 3 жовтня.

Чоловіка затримали разом із Саакашвілі. Йому загрожує позбавлення волі від 1 до 4 років. Тбіліський міський суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту.

За даними відомства, власник квартири знав, що громадянина України Міхеїла Саакашвілі розшукують правоохоронці Грузії. Проте 30 вересня 2021 року надав йому свою квартиру.