У Грузії офіційно висунули підозру власнику квартири, де переховувався Саакашвілі

Прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, в якій переховувався колишній президент Міхеїл Саакашвілі під час затримання 1 жовтня. Чоловіку інкримінують приховування злочинів.
Про це повідомляє «Эхо Кавказа» у неділю, 3 жовтня.
Чоловіка затримали разом із Саакашвілі. Йому загрожує позбавлення волі від 1 до 4 років. Тбіліський міський суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту.
За даними відомства, власник квартири знав, що громадянина України Міхеїла Саакашвілі розшукують правоохоронці Грузії. Проте 30 вересня 2021 року надав йому свою квартиру.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Саакашвілі є громадянином України. Йому громадянство повернули у травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.