В Грузии официально выдвинули подозрение владельцу квартиры, где скрывался Саакашвили

Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой скрывался бывший президент Михеил Саакашвили во время задержания 1 октября. Мужчине инкриминируют сокрытие преступлений.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа» в воскресенье, 3 октября.

Мужчину задержали вместе с Саакашвили. Ему грозит лишение свободы от 1 до 4 лет. Тбилисский городской суд должен избрать ему меру пресечения в виде ареста.

По данным ведомства, владелец квартиры знал, что гражданина Украины Михеила Саакашвили разыскивают правоохранители Грузии. Однако 30 сентября 2021 года предоставил ему свою квартиру.