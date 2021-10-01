Саакашвілі у грузинській в’язниці оголосив голодування. Він просить зустрічі з українським консулом

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі у в’язниці оголосив голодування і назвав себе політв’язнем.
Про це після зустрічі з ним повідомила грузинська обмудсмен Ніно Ломджарія, пише Mtavari.
За її словами, Саакашвілі також вимагає зустрічі з українським консулом. Захистом Саакашвілі у Грузії займатиметься генеральний директор каналу Mtavari Ніка Гварамія.
Водночас у грузинській прокуратурі зазначили, що питання екстрадиції Саакашвілі до України не розглядається, а наявність у нього українського громадянства не вплине на відбування покарання у Грузії.
- 1 жовтня в столиці Грузії затримали Саакашвілі і відправили в СІЗО в місті Руставі (неподалік Тбілісі). Згодом на сторінці Саакашвілі в Facebook опублікували відео, в якому він говорить, що приїхав до Грузії, щоб «допомогти народу» і що 3 жовтня «святкуватиме перемогу».
- Вранці 1 жовтня Саакашвілі повідомив, що прилетів в місто Батумі, проте правоохоронці заявляли, що він офіційно не перетинав державний кордон і переконували, що він перебуває в Україні в місті Трускавці.
- Експрезидент Грузії залишив країну в 2013 році. Проти нього на батьківщині порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки.