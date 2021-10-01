Саакашвілі у грузинській в’язниці оголосив голодування. Він просить зустрічі з українським консулом

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі у в’язниці оголосив голодування і назвав себе політв’язнем.

Про це після зустрічі з ним повідомила грузинська обмудсмен Ніно Ломджарія, пише Mtavari.

За її словами, Саакашвілі також вимагає зустрічі з українським консулом. Захистом Саакашвілі у Грузії займатиметься генеральний директор каналу Mtavari Ніка Гварамія.

Водночас у грузинській прокуратурі зазначили, що питання екстрадиції Саакашвілі до України не розглядається, а наявність у нього українського громадянства не вплине на відбування покарання у Грузії.