Адвокат Саакашвили: Экс-президент Грузии не соглашается на экстрадицию в Украину

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину.

Об этом заявил его адвокат Георгий Чивиашвили после первой встречи с Саакашвили в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави, сообщает портал «Новости Грузия».

«Позиция Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции», — заявил он.

По словам Чивиашвили, Саакашвили продолжает голодовку в СИЗО.

«Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме высказывается продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжаться...» — добавил он.

Кроме этого, адвокат зачитал письмо Саакашвили, в котором тот обращается к членам своей партии «Единое национальное движение», отмечает, что доволен результатами муниципальных выборов, и призывает своих единомышленников продолжать борьбу.

«У нас отличные результаты по этому последнему референдуму. На местных выборах это правительство всегда очень легко проигрывало... Сейчас, когда они думали, что окончательно сломили народ, а во всех крупных городах будет второй тур, в нескольких из них «Национальное движение» оказалось впереди. Это означает только одно — мы не просто не расслабимся, мы будем бороться еще больше. Дни власти «мечты» сочтены. Горжусь вами», — написал Саакашвили.