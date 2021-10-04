МЗС Грузії: Екстрадиція Саакашвілі неможлива, всю інформацію Україні передали

У Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що екстрадиція експрезидента Міхеіла Саакашвілі до України неможлива.

Про це заявив очільник МЗС Давід Залкаліані, пише Imedi.

Він зазначив, що Україна має повне право займатися безпекою та піклуватися про своїх громадян. Але Саакашвілі раніше був громадянином Грузії і вчиняв злочини саме як громадянин Грузії.

«Злочини, в яких йому були предʼявлені звинувачення і за які він був засуджений, відповідають законодавству Грузії», — підкреслив міністр.

За його словами, екстрадиція до України була б можлива лише, якби Саакашвілі вчинив злочин на території України. Залкаліані підкреслив, що з українською стороною триває активна комунікація з приводу Саакашвілі і всю необхідну інформацію їй передають.

Прем’єр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі зазначив, що Саакашвілі може повернутися до України лише після того, як відбуде термін у Грузії.

«Дуже шкода, що ця людина протягом девʼяти років була нашим президентом. Якщо він бажає повернутися в Україну, то може це зробити через шість років, після виконання тюремного покарання за вироком грузинського суду», — сказав він.

Також прем’єр розповів, що за даними грузинської розвідки, Саакашвілі планував провокації у Тбілісі та навіть вбивства опозиційних політиків для того, щоб «ситуація в Грузії стала неконтрольованою».

У прокуратурі повідомили, що 4 жовтня затримали ще двох людей у справі Саакашвілі. Їх звинуватили у приховуванні злочину, зокрема в тому, як Саакашвілі зміг перетнути кордон Грузії. Міністр закордонних справ Грузії вважає, що Саакашвілі також міг нелегально перетнути кордон і України.