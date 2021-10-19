Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати Саакашвілі, який голодує у в’язниці

Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати Міхеіла Саакашвілі, який оголосив голодування у в’язниці.
Про це пише «Грузия онлайн».
Медики вважають, що краще покласти Саакашвілі до лікарні для постійного нагляду за станом його здоров’я.
«Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб перестрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати», — зазначив один із членів консиліуму Зураб Пагава.
За його словами, це не питання годин, але госпіталізація має статися найближчим часом.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».