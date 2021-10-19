Малюська: У Саакашвілі подвійне громадянство, але Україна намагатиметься його повернути

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься усіма правовими способами повернути експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це Малюська розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми-то будемо намагатися, а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії… Але влада Грузії уже неодноразово казала, що вона нам його не віддасть», — сказав Малюська.

Міністр додав, що Україна використовуватиме всі юридичні механізми, щоб якось це врегулювати.