Лікар Саакашвілі: Політик погодився пройти медогляд та прийняти ліки

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі розповів про стан його здоров’я у грузинській в’язниці. Він зазначив, що Саакашвілі погодився пройти медогляд.

Про це пише Інтерфакс.

«Останнього разу я бачився з Саакашвілі у вʼязниці 4—5 днів тому. Відтоді його стан ще більше погіршився, але, мабуть, у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден приймати ліки», — зазначив він.

За словами медика, наразі Саакашвілі п’є воду і чай.

«Поки немає необхідності переводити його у звʼязку з тривалим голодуванням до лікарні, але, на жаль, цей момент настане», — сказав лікар.