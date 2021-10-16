Врач Саакашвили: Политик согласился пройти медосмотр и принять лекарства

Личный врач Михеила Саакашвили рассказал о состоянии его здоровья в грузинской тюрьме. Он отметил, что Саакашвили согласился пройти медосмотр.

Об этом пишет Интерфакс.

«Последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4—5 дней назад. С тех пор его состояние еще ухудшилось, но, видимо, у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен принимать лекарства», — отметил он.

По словам медика, пока что Саакашвили пьет воду и чай.

«Пока нет необходимости переводить его в связи с длительным голоданием в больницу, но, к сожалению, этот момент наступит», — сказал врач.