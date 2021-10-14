«Свободу Мише». В центре Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить Саакашвили

Несколько десятков тысяч человек собрались на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает издание «Новости Грузии».

По данным издания, в акции участвуют около 50 тысяч человек. Половина из них приехали на акцию из регионов. Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала «Мтавари» и один из адвокатов Саакашвили Ника Мелия прочитал его послание. Саакашвили призвал общественность страны к примирению и объединению. Он также призвал сторонников оппозиции 30 октября проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые по итогам голосования 1 октября на местных выборах вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

Акция проходит под лозунгом #СвободуМише. Сообщается, что организатором митинга выступила партия «Единое национальное движение». Другие крупные оппозиционные силы не присоединились к акции, но заявили, что их члены могут участвовать в протесте в индивидуальном порядке.