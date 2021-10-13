Кулеба: Украина изучит все аспекты задержания Саакашвили и утвердит алгоритм действий для его освобождения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина изучает юридическую сторону дела о задержании Михеила Саакашвили в Грузии.

Об этом он сказал на брифинге.

«Саакашвили является гражданином Украины. А мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому когда будет решено, каким именно путем двигаться — это не только может быть экстрадиция, тогда мы уже проинформируем вас», — отметил он.

По его словам, адвокаты и консул имеют доступ к Саакашвили и уже «выяснили четко его позицию». «Сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае», — сообщил глава МИД.