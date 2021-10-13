Кулеба: Україна вивчить усі аспекти затримання Саакашвілі й ухвалить алгоритм дій для його звільнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вивчає юридичну сторону справи про затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії.
Про це він сказав на брифінгу.
«Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. А ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Тому коли буде вирішено, яким саме шляхом рухатися — це не тільки може бути екстрадиція, тоді ми вже проінформуємо вас», — зазначив він.
За його словами, адвокати і консул мають доступ до Саакашвілі та вже «зʼясували чітко його позицію».
«Зараз ми вивчаємо повністю юридичну сторону цієї справи та вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку», — повідомив глава МЗС.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.