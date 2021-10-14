«Волю Міші». У центрі Тбілісі проходить багатотисячна акція з вимогою відпустити Саакашвілі

Кілька десятків тисяч людей зібралися на площі в центрі Тбілісі для участі в акції протесту з вимогою звільнити експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє видання «Новости Грузии».

За даними видання, в акції беруть участь близько 50 тисяч осіб. Половина з них приїхали на акцію з регіонів. Мітинг почався з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія зачитали його послання. Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й обʼєднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.

Акція проходить під гаслом #ВолюМіші. Повідомляється, що організатором мітингу виступила партія «Єдиний національний рух». Інші великі опозиційні сили не приєдналися до акції, але заявили, що їх члени можуть брати участь у протесті в індивідуальному порядку.