«Волю Міші». У центрі Тбілісі проходить багатотисячна акція з вимогою відпустити Саакашвілі

Кілька десятків тисяч людей зібралися на площі в центрі Тбілісі для участі в акції протесту з вимогою звільнити експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє видання «Новости Грузии».
За даними видання, в акції беруть участь близько 50 тисяч осіб. Половина з них приїхали на акцію з регіонів. Мітинг почався з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія зачитали його послання. Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й обʼєднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.
Акція проходить під гаслом #ВолюМіші. Повідомляється, що організатором мітингу виступила партія «Єдиний національний рух». Інші великі опозиційні сили не приєдналися до акції, але заявили, що їх члени можуть брати участь у протесті в індивідуальному порядку.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».