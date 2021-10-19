Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать Саакашвили, который голодает в тюрьме

Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать Михеила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме.
Об этом пишет «Грузия онлайн».
Медики считают, что лучше положить Саакашвили в больницу для постоянного наблюдения за состоянием его здоровья.
«Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы перестраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать», — отметил один из членов консилиума Зураб Пагава.
По его словам, это не вопрос часов, но госпитализация должно произойти в ближайшее время.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».