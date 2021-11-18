Саакашвілі у в’язниці знепритомнів — його перевели в реанімацію

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує у грузинській лікарні, перевели в реанімацію. Він ненадовго знепритомнів.
Про це пише «Грузия Онлайн».
Саакашвілі знепритомнів на зустрічі з адвокатами, і його вивезли з кімнати на ношах.
«Це був короткий епізод непритомності, був високий тиск та нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний», — зазначили медики.
За даними лікарів, наразі стан Саакашвілі стабільний. Причини непритомності стануть зрозумілими після результатів аналізів.
- Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня 2021 року. У країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна має намір екстрадувати Саакашвілі, оскільки він має українське громадянство, але сам політик проти цього.
- 19 жовтня консиліум лікарів у Грузії рекомендував госпіталізувати Саакашвілі через погіршення здоровʼя. 8 листопада політика перевели з вʼязниці до лікарні для звинувачених і засуджених.
- 14 листопада в оточенні Саакашвілі заявили, що політика можуть перевести до реанімаційного відділення тюремної лікарні.