Саакашвілі перевезли з вʼязниці до лікарні

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли з тюрми в Руставі.
Про це у Facebook повідомив його адвокат Ніка Гварамія.
«Це — викрадення заручника Міхеіла Саакашвілі. Жоден з його омбудсменів, жоден член сім’ї, жоден лікар не знають про його стан та місцеперебування», — написав він. Адвокат також закликав міністерство охорони здоровʼя країни прояснити ситуацію.
У коментарі грузинському телеканалу «Мтаварі архі» мати експрезидента Гіулі Аласанія повідомила, що його нібито перевозять до лікарні.
«За моєю інформацією, зібрався консиліум, який вирішив, що його необхідно перевести до багатопрофільної лікарні. У цей час, ігноруючи все, на наших очах його кудись забрали. Проїхали дві броньовані машини та пролетів вертоліт. Ми дві години чекаємо, а відповіді немає... Людини немає, забрали», — сказала вона журналістам перед вʼязницею.
Пізніше Пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що експрезидента дійсно перевели до лікарні. «Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі переведений з 12-ї колонії до медичної установи N18 для обвинувачених і засуджених з метою недопущення погіршення стану здоров'я. Ми періодично надаватимемо додаткову інформацію громадськості», — йдеться у повідомленні.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».