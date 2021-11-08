Саакашвілі перевезли з вʼязниці до лікарні

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли з тюрми в Руставі.

Про це у Facebook повідомив його адвокат Ніка Гварамія.

«Це — викрадення заручника Міхеіла Саакашвілі. Жоден з його омбудсменів, жоден член сім’ї, жоден лікар не знають про його стан та місцеперебування», — написав він. Адвокат також закликав міністерство охорони здоровʼя країни прояснити ситуацію.

У коментарі грузинському телеканалу «Мтаварі архі» мати експрезидента Гіулі Аласанія повідомила, що його нібито перевозять до лікарні.

«За моєю інформацією, зібрався консиліум, який вирішив, що його необхідно перевести до багатопрофільної лікарні. У цей час, ігноруючи все, на наших очах його кудись забрали. Проїхали дві броньовані машини та пролетів вертоліт. Ми дві години чекаємо, а відповіді немає... Людини немає, забрали», — сказала вона журналістам перед вʼязницею.

Пізніше Пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що експрезидента дійсно перевели до лікарні. «Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі переведений з 12-ї колонії до медичної установи N18 для обвинувачених і засуджених з метою недопущення погіршення стану здоров'я. Ми періодично надаватимемо додаткову інформацію громадськості», — йдеться у повідомленні.