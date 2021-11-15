Омбудсмен України Денісова: У Саакашвілі почалося блювання з кровʼю

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог.
Про це вона повідомила у своєму Telegram.
За її словами, про різке погіршення здоровʼя Саакашвілі грузинській владі повідомила член консиліуму лікарів, яка просила залучити до медогляду політика гастроентеролога. Консиліум, однак, не може потрапити до Саакашвілі другий день.
Денісова 16 листопада планує особисто відвідати Саакашвілі, але поки що вона не отримала ні дозволу, ні відмови.
Політик, як і раніше, продовжує голодування вже у тюремній лікарні.
- Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня 2021 року. У країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна має намір екстрадувати Саакашвілі, оскільки він має українське громадянство, але сам політик проти цього.
- 19 жовтня консиліум лікарів у Грузії рекомендував госпіталізувати Саакашвілі через погіршення здоровʼя. 8 листопада політика перевели з вʼязниці до лікарні для звинувачених і засуджених.
- 14 листопада в оточенні Саакашвілі заявили, що політика можуть перевести до реанімаційного відділення тюремної лікарні.