Саакашвили в тюрьме потерял сознание — его перевели в реанимацию

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, голодающего в грузинской больнице, перевели в реанимацию. Он упал в обморок.
Об этом пишет «Грузия Онлайн».
Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами, и его вывезли из комнаты на носилках.
«Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен», — отметили медики.
По данным врачей, сейчас состояние Саакашвили стабильное. Причины потери сознания станут ясны после результатов анализов.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбуждено ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили из-за ухудшения здоровья. 8 ноября политик был переведен из тюрьмы в больницу для обвиняемых и осужденных.
- 14 ноября в окружении Саакашвили заявили, что политика могут перевести в реанимационное отделение тюремной больницы.