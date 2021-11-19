Після ураження мозку Міхеіла Саакашвілі перевезли до військового шпиталю

У колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі виявили ураження мозку, тому увечері 19 листопада його етапували у Горійський військовий шпиталь.
Через це у Горі діють посилені заходи безпеки, у місті мобілізовали співробітників правоохоронних органів, повідомляє «Ехо Кавказу».
Лікарня розташована в районі Глдані на околиці Тбілісі, у закладі вже перебуває особистий лікар Саакашвілі та його адвокати.
Саакашвілі з 8 листопада перебував у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак, цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів, там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Тому адвокати політика й український омбудсман Людмила Денісова просили перевести його до приватної лікарні.
Із середини листопада у Саакашвілі почало погіршуватись здоровʼя: спочатку він не міг сам встати з ліжка, потім у нього було блювання кровʼю, а 18 листопада він знепритомнів на зустрічі з адвокатами і його перевели в реанімацію.
- Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня 2021 року. У країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна має намір екстрадувати Саакашвілі, оскільки він має українське громадянство, але сам політик проти цього.