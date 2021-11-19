После поражения мозга Михеила Саакашвили перевезли в военный госпиталь

У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружили поражение мозга, поэтому вечером 19 ноября его этапировали в Горийский военный госпиталь.
Из-за этого в Гори усилены меры безопасности, в городе мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Эхо Кавказа».
Больница расположена в районе Глдани на окраине Тбилиси, в лечебном заведении уже находится личный врач Саакашвили и его адвокаты.
Саакашвили с 8 ноября находился в больнице при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это медзаведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсман Людмила Денисова просили перевести его в частную больницу.
Со середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с постели, потом у него была рвота кровью, а 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами и его перевели в реанимацию.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.