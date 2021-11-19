После поражения мозга Михеила Саакашвили перевезли в военный госпиталь

У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружили поражение мозга, поэтому вечером 19 ноября его этапировали в Горийский военный госпиталь.

Из-за этого в Гори усилены меры безопасности, в городе мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Эхо Кавказа».

Больница расположена в районе Глдани на окраине Тбилиси, в лечебном заведении уже находится личный врач Саакашвили и его адвокаты.

Саакашвили с 8 ноября находился в больнице при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это медзаведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсман Людмила Денисова просили перевести его в частную больницу.

Со середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с постели, потом у него была рвота кровью, а 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами и его перевели в реанимацию.